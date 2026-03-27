Villablino homenajeará a los mineros fallecidos en el accidente de Cerredo en el primer aniversario

Vista de los alrededores de la Mina de Cerredo en la que murieron cinco leoneses.ramiro

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villablino (León) organiza un homenaje a los cinco mineros fallecidos, cuatro de ellos de Laciana, en el accidente registrado en la mina de Cerredo (Asturias) cuando se cumple un año del suceso.

Será una ofrenda floral en el Monumento al Minero, que se desarrollará el próximo martes, 31 de marzo, según desvela el alcalde, Mario Rivas, a través de un bando municipal.

Rivas invita a la ciudadanía a participar en el homenaje, el día en el que su cumplirá un año de la tragedia en la que fallecieron Jorge Carro, Iban Radio, Amadeo Bernabé y Rubén Souto, además de David Álvarez, de Torre del Bierzo.