“No podemos permitir que teman ser quienes son”, recalca Awen León en la concentración de rechazo a la agresión a una joven trans

Awen LGTBI+ León organiza una concentración de rechazo a la agresión sufrida por una joven trans en un establecimiento hostelero de La Bañeza.ÁNGELOPEZ

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“Tenemos que darles un mejor futuro, no podemos permitir que tengan el temor de ser quienes son”. Es uno de los mensajes que quisieron trasladar hoy los miembros de la asociación Awen LGTBIQ+ León durante la concentración convocada esta tarde en la capital para rechazar la agresión sufrida por una joven trans en un local de ocio de La Bañeza en la madrugada del pasado domingo.

Los asistentes quisieron hacer un llamamiento a toda la sociedad para recalcar que “no se puede dejar pasar ninguna violencia, que lo que sufrió la compañera Bianca son cosas que suceden diariamente y muchas personas no deciden sacarlo a la luz”. “Supimos lo de Bianca, pero cuántas muertes, cuántas violencias, cuántos abusos, cuántos insultos que se escuchan se han dejado pasar. No podemos permitir eso. Hoy estamos aquí no sólo por Bianca”, remarcó uno de los portavoces.

Hechos como la agresión a Bianca Lizbeth, recalcaron, no son aislados y se considera que más de la mitad de la población LGBTIQ+ puede llegar a ser víctima de insultos o cualquier vulneración de sus derechos. Es, remarcaron, algo que debe preocupar no solamente a las asociaciones del colectivo sino a los poderes políticos, públicos o las fuerzas policiales. “Les llamamos la atención para no tratar de minimizar esto y que paguen todos aquellos que sean culpables por cometer estos delitos”. La concentración se produjo horas después de conocerse la detención de cinco chicas de entre 18 y 24 años, acusadas de la agresión y a las que se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

En la movilización también se incidió en que Castilla y León es ahora es la única comunidad autónoma de España que no tiene una ley que proteja al colectivo LGBTIQ+ y se reclamó a la Junta “que se mueva de una vez por todas y deje de retrasar la ley para proteger a estas personas, especialmente a las trans”. “Todo nuestro apoyo a Bianca y a su familia y basta ya de discursos de odio”, subrayaron.

La cita contó con el apoyo y la presencia de representantes de diversos colectivos sociales y partidos políticos, entre ellos, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, el secretario de Políticas LGTBI+ del PSOE de León y la secretaria de Educación de Unión del Pueblo Leonés y concejala en la capital, Sheila Fernández.