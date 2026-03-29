La Reserva de la Biosfera de Babia ya tiene su consejo científico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera de Babia ha dado un paso significativo en el refuerzo de su gobernanza científica con la constitución oficial de su Consejo Científico. Tras una reunión preliminar celebrada en formato telemático a finales de enero de 2026, este miércoles tuvo lugar la primera sesión presencial del órgano, en la que se sentaron las bases para el desarrollo del nuevo Plan de Acción o Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera de Babia para el periodo 2026-2031.

El Consejo Científico nace con el objetivo de asesorar técnica y académicamente a la Reserva de la Biosfera de Babia y a su órgano gestor en la toma de decisiones relacionadas con la conservación, la investigación y el desarrollo sostenible del territorio, en línea con los principios del Programa MaB (El Hombre y la Biosfera) de la Unesco.

En su primera sesión, los miembros del Consejo Científico abordaron las líneas estratégicas que habrán de guiar el nuevo Plan de Acción 2026-2031, instrumento fundamental para la gestión de la figura durante los próximos cinco años. Con este paso, la gestión de la Reserva de la Biosfera de Babia pone de relieve la importancia de integrar el conocimiento científico actualizado en la planificación territorial y en la conservación de los valores naturales y culturales del territorio.

Más detalles

El Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera de Babia está integrado por los siguientes miembros: Borja Jiménez Alfaro, profesor titular de la Universidad de Oviedo, vicedirector del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB-CSIC) y director científico del Jardín Botánico Atlántico de Gijón; David González-Álvarez: doctor en Arqueología, investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC (Incipit-CSIC); Eugenia Rendueles Álvarez, doctora en Veterinaria, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, investigadora y docente del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTAL-ULE) y Sara Alcalde Aparicio, doctora en Edafología, profesora de la Universidad de León (ULE); Alipio García de Celis, doctor en Geografía por la Universidad de León, profesor jubilado de la Universidad de Valladolid, Ignacio Prieto Sarro, doctor en Geografía por la Universidad de León, director del Servicio de Cartografía (Sercar) de la Universidad de León (ULE); María Jesús Sánchez Muñoz, doctora en Geografía por la Universidad de Salamanca, profesora de la Universidad de León (ULE).

La constitución de este órgano consultivo representa un hito en la trayectoria de la Reserva de la Biosfera de Babia; en palabras de David Marcello Román, presidente de la Asociación Gestora de la RB Babia y alcalde de San Emiliano.

«Representa un paso clave para fortalecer su gestión, al dotarla de una base rigurosa, objetiva y multidisciplinar. Este órgano permitirá integrar conocimientos de distintas áreas —como la ecología, la economía, la sociología o la planificación territorial—, favoreciendo una toma de decisiones más informada y eficaz», ha señalado la reserva de la biosfera en un comunicado.