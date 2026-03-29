El PP acusa al PSOE de ir contra los intereses de los ciudadanos por la moción en Mansilla

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El Partido Popular de León respaldó este sábado la gestión de Camino Lozano como alcaldesa de Mansilla de las Mulas y denunció la «operación política del PSOE» al promover con un tránsfuga y un concejal no adscrito que se presentó por UPL en 2023 una moción de censura que se presentará el lunes y que «va en contra de la voluntad de los ciudadanos, que han votado mayoritariamente al PP».

«Una vez más, el PSOE muestra su verdadera cara, su auténtico objetivo político al promover una moción de censura, justo un día después de las elecciones autonómicas donde los ciudadanos de Mansilla demostraron su respaldo a las políticas del Partido Popular con más del 30 por ciento de los votos y un incremento de más de cinco puntos respecto a 2023», señalan en un comunicado.

Añaden que la gestión de Camino Lozano ha impulsado la actividad y las inversiones en el municipio «como lo demuestran los más de dos millones de euros que ha invertido la Junta», a lo que se pueden añadir nuevos proyectos entre los que se prevé la dotación de viviendas públicas para afrontar la necesidad de nuevos residentes en el municipio, como recoge Ical.

«Esta moción de censura no se promueve por la gestión, ni por el sentir de los ciudadanos contra el Gobierno de Camino Lozano. Es simplemente una muestra de un PSOE a la deriva que quiere conquistar los gobiernos municipales a costa de lo que sea», remarcan desde el PP de León, al tiempo que consideran que «los ciudadanos de Mansilla tomarán buena nota y el próximo año, en las elecciones municipales, decidirán si prefieren un gobierno serio, con resultados contrastados como el que ha representado Camino Lozano o un gobierno donde priman intereses que nada que tienen que ver con Mansilla y sus ciudadanos».

Consecuencias negativas

El PP de León considera que «ni los tiempos, a un año de las próximas elecciones, ni el momento, justo al día siguiente de las elecciones autonómicas donde el PP crece y el PSOE ha retrocedido, justifican una moción de censura que tendrá, seguramente, consecuencias negativas para sus promotores». Concluyen que esperan que no se produzca la paralización de los proyectos en marcha como venganza contra el Partido Popular.

Lozano aseguró cuando se presentó la moción que su partido encara el futuro con confianza. «No hemos perdido la confianza de los ciudadanos, sino el poder por una suma de intereses coyunturales», y ha añadido que «muchos vecinos sabrán valorar quién ganó en las urnas y quién llegó al gobierno por otros caminos», dijo. También advirtió de las posibles consecuencias políticas de este tipo de acuerdos. «Cuando se ignora el mensaje claro de los ciudadanos, el juicio final siempre acaba llegando en las urnas», señala. En cuanto a la gestión municipal, la alcaldesadefendió el trabajo realizado por su equipo durante el mandato, destacando que «dejamos una gestión impecable, con subvenciones concedidas y numerosos proyectos en marcha».