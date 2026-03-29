Cuatro heridos por la salida de la vía de un coche en Rioseco de Tapia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un turismo se sale de la vía y choca contra un poste en el kilómetro 50 de la LE-420, entre Rioseco de Tapia y Espinosa de la Ribera este domingo a las 18:52 horas.

El 112 ha dado aviso a tráfico de León y a Sacyl, que ha movilizado un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y una UVI móvil. Dos mujeres y dos varones de unos 45 años han resultado heridos como resultado del accidente, todos se encuentran conscientes con cortes y golpes-