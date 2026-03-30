Mansilla de las Mulas aborda la moción para desbancar a Lozano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas acoge este lunes el pleno para el debate y la votación de la moción de censura presentada por el Grupo Socialista a mediados del mes de marzo. Los socialistas han justificado la medida «por la situación insostenible» del funcionamiento del consistorio, marcada por la «falta de diálogo y entendimiento» y buscan así impulsar un nuevo rumbo en la gestión municipal. El PP, por su parte, respaldó este sábado la gestión de la alcaldesa, Camino Lozano, y denunció la «operación política del PSOE» al promover con un tránsfuga y un concejal no adscrito que se presentó por UPL en 2023 una moción de censura «va en contra de la voluntad de los ciudadanos, que han votado mayoritariamente al PP».

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El Grupo Socialista propone como candidata a la socialista Vicenta García, quien ha señalado que la intención inicial «no era llegar a este punto, pero la situación se ha ido deteriorando hasta hacerlo inevitable». Al mismo tiempo, ha denunciado la «falta de comunicación» del equipo de Gobierno (del PP) con la oposición y las dificultades para desarrollar el trabajo municipal «con normalidad». «No hay diálogo ni posibilidad de plantear propuestas o hacer preguntas con normalidad. Así es imposible trabajar por el pueblo y buscar soluciones», afirmó cuando se presentó la medida.

La alcaldesa, Camino Lozano, ha denunciado que la iniciativa «desvirtúa el resultado electoral» expresado por los vecinos en las urnas. Asimismo, ha reivindicado la legitimidad del Ejecutivo local surgido de las elecciones municipales, asegurando que «el Partido Popular había obtenido una mayoría clara, contundente, fruto del respaldo de los vecinos que confiaron en nuestro proyecto». En su opinión, «esa mayoría no dejaba lugar a dudas: los ciudadanos querían estabilidad, continuidad y un rumbo definido para su municipio».