Vicenta García se convierte en la nueva alcaldesa de Mansilla de las Mulas tras la moción de censura a la anterior alcaldesa popular.
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas
El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas