Vicenta García se convierte en la nueva alcaldesa de Mansilla de las Mulas tras la moción de censura a la anterior alcaldesa popular.

Pleno Extraordinario de Mansilla de las Mulas.Virginia Moran El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas

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