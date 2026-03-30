Diario de León

Vicenta García, nueva alcaldesa de Mansilla de las Mulas, en fotos

Pleno Extraordinario de Mansilla de las Mulas.

Pleno Extraordinario de Mansilla de las Mulas.Virginia Moran

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Redacción
León

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Vicenta García se convierte en la nueva alcaldesa de Mansilla de las Mulas tras la moción de censura a la anterior alcaldesa popular.

Pleno Extraordinario de Mansilla de las Mulas.

Pleno Extraordinario de Mansilla de las Mulas.Virginia Moran

El PSOE se hace con al alcaldía de Mansilla de las Mulas

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