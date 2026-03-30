El PSOE de Valderas impulsa el proyecto de la playa fluvial del río Cea para dinamizar el municipio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE de Valderas ha destacado la aprobación del proyecto para el desarrollo de la playa fluvial del río Cea, una actuación que permitirá recuperar y poner en valor un enclave natural, histórico y patrimonial de gran relevancia para el municipio. La iniciativa ha salido adelante en el último pleno celebrado, con los votos favorables del grupo socialista y la abstención del Partido Popular, dando así luz verde a su licitación.

Desde el PSOE han subrayado que se trata de un proyecto trabajado y definido desde el propio Ayuntamiento, con el objetivo de transformar una zona actualmente deteriorada en un espacio ordenado, accesible y atractivo para el ocio, el turismo y la actividad cultural.

La concejala y diputada provincial Patricia Martínez ha querido poner en valor el trabajo realizado. “Este es un proyecto que nace del Ayuntamiento de Valderas, pensado para nuestros vecinos y vecinas y para aprovechar todo el potencial de este entorno. Hemos dado un paso importante para convertirlo en una realidad”.

El proyecto contempla la recuperación del entorno del río Cea en la zona del Molino de Santovenia, incorporando mejoras en las áreas de ocio, la reorganización de espacios y la adecuación de infraestructuras existentes. Además, incluye actuaciones para proteger y destacar elementos patrimoniales como el propio molino, su entorno y el yacimiento arqueológico de la zona.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la mejora de accesos, la priorización del tránsito peatonal, la instalación de iluminación eficiente, la reordenación de zonas de juego y descanso, así como la creación de espacios más seguros y sostenibles. Todo ello con el objetivo de hacer compatible el uso público con la conservación del entorno.

Martínez también ha querido aclarar el papel de las distintas administraciones. “Es importante dejar claro que este proyecto lo ha impulsado y desarrollado el Ayuntamiento, con el trabajo del equipo municipal. Otras administraciones han dado los permisos necesarios, pero la iniciativa es de Valderas y responde a una apuesta clara por el desarrollo local”, ha explicado la política socialista.

Desde el PSOE de Valderas han señalado que esta actuación supone una oportunidad para dinamizar la economía local, fomentar el turismo y ofrecer nuevos espacios de convivencia y disfrute para la ciudadanía, reafirmando su compromiso con el futuro del municipio.