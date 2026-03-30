El sector lácteo pide a la industria 15 días de prórroga la negociación de los contratos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, en unidad de acción, han solicitado a las industrias lácteas que operan en la Comunidad, y en particular a las que son «más relevantes o señeras por marca o por volumen de negocio", que prorroguen 15 días, al menos hasta mediados de abril, las negociaciones para los acuerdos de los contratos lácteos que vencen ahora el 31 de marzo, recoger la leche mientras se siga negociando, y que el precio finalmente pactado tenga retroactividad desde el 1 de abril.

La negociación, señalan en un comunicado, está siendo «muy precipitada", ya que las empresas han esperado «a los últimos días» para hacer sus ofertas, al margen de que con carácter general «las están haciendo verbales y no por escrito». «Unas ofertas que vienen a representar bajadas de precio del orden del 14 por ciento sobre un precio de referencia actual de 52 céntimos de euro el litro", han lamentado.

Las OPA han denunciando que con este proceder, y como la leche un producto perecedero, las empresas juegan «con ventaja» en la negociación y pueden imponer «todas y cada una de sus condiciones, sin que la Ley de la Cadena Alimentaria surta los efectos para los que fue creada». «Dejar de recogerles leche el día 1 de abril, a quienes no tengan todavía suscritos los contratos, se entendería como un chantaje, y convertiría a la Ley en una herramienta a favor de los intereses de la parte industrial", añaden.