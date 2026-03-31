El PSOE arrebata la alcaldía de Mansilla de las Mulas al PP tras una moción de censura

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

En un ambiente cargado de tensión en el que no faltaron acusaciones, interrupciones, ni llamadas al orden se celebró ayer en Mansilla de las Mulas el pleno extraordinario en el que se debatió y votó la moción de censura presentada el pasado 16 de marzo por el grupo socialista municipal para desbancar de la alcaldía a la popular Camino Lozano. Todo salió según lo previsto y Vicenta García fue la encargada de cerrar la sesión plenaria ya como nueva regidora tras las votaciones —cinco a favor y cuatro en contra— y la toma de posesión, que se llevó a cabo sin el tradicional bastón de mando.

Casi cincuenta minutos duró un pleno abarrotado que la secretaria municipal se encargó de inaugurar. La primera exposición fue la de la ya alcaldesa, la socialista Vicenta García, quien señaló que el PP «no ha contado con nosotros para nada» durante el mandato, «a pesar de lo cual —dijo— hemos sacado todos los proyectos adelante porque creemos que lo más importante es el bienestar del pueblo». García hizo hincapié en que «Mansilla se merece una estabilidad municipal por y para los vecinos». Justificó de esta forma la presentación de la moción de censura, añadiendo que «lo hemos estudiado y trabajo mucho y queremos el bien para el pueblo». En este sentido, aseguró que el trabajo de la nueva alcaldía «va a ser estar cara a cara con el ciudadano» y que ella ha sido la elegida por el partido por ser la que más tiempo disponible tiene. «Me pongo al servicio de los mansilleses y a trabajar con, para y por ellos», finalizó.

Desde el PP

Por su parte, la hasta ahora regidora, Camino Lozano, dijo sentirse «emocionada, orgullosa y profundamente agradecida por el honor de servir a este ayuntamiento desde 2019 como concejala y desde 2021 como alcaldesa». Al borde de las lágrimas en varias ocasiones, hizo alusión al momento en el que se presentó la moción, «justo después de las elecciones autonómicas en las que arrasó el PP, mientras que PSOE y UPL perdieron votantes». Durante su exposición, aseguró que «han sido años de dificultades, pero también de avances y transformaciones» y recordó «los más de seis millones de inversión» durante su mandato. No negó su «prounda tristeza y preocupación por la vida de los mansilleses», así como por el futuro de proyectos como el albergue municipal, «del que queda pendiente el segundo desglosado». En su opinión, a partir de ahora «el trabajo es sencillo: continuar la labor iniciada». La hasta ayer primera edil de Mansilla apoyó la idea de que «el respeto a lo que un pleno representa se ha perdido», explicando que dirigieron a ella con un ‘mira bonita’ «ante el silencio cómplice de las tres concejalas socialistas» y se despidió con un apunte del humorista José Mota: «No te digo que lo mejores, pero iguálamelo», como mensaje a la nueva alcaldía.

Tuvo palabras también para los dos concejales no adscritos en los que el PSOE se ha apoyado para sacar adelante la moción, Óscar Cívicos y Pablo Pérez Rubio. Del primero señaló que «fue concejal de obras y cuando llegué a la alcaldía me encontré que su ‘gestión eficaz’ fue que el colegio no podría abrir ese curso», algo que, dijo, revertió su equipo de gobierno «en tiempo récord». De Pérez Rubio dijo que «formó parte de este equipo de gobierno, pero traicionó a los compañeros y engañó a los votantes» cuando en mayo de 2024 dimitó de todos sus cargos, pasándose al grupo de no adscritos. Pérez Rubio, por su parte, esgrimió su «responsabilidad de decir ‘basta’» porque, «en el ayuntamiento no hay un equipo, sino un autoritarismo en el que uno decide y los demás obedecen». Añadió que su compromiso «no es con unas siglas, sino con Mansilla» y que lo que detonó su decisión de abandonar fue «el desprecio constante», al tiempo que aludió a «faltas de respeto» por parte de la hasta ahora alcaldesa. Su voto fue a favor, al igual que el de Cívicos, quien quiso dejar claro que «todo lo que se ha hecho ha sido con nuestro apoyo» y que su voto a favor «es muy meditado» porque «llevo 15 años como concejal y nunca había vivido una situación como la de este mandato, durante el que se me expulsado varias veces de los plenos y cortado intervenciones». A este respecto, señaló que «no ha habido diálogo ni respeto institucional y que su apoyo a la moción «responde a que este ayuntamiento necesita un cambio profundo en la forma de gobernar».