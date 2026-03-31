Inician el proceso de expropiaciones para mejorar la carretera de Antimio

Imagen del estado en el que se encuentra la carretera de Santovenia a Antimio. RAMIRO

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La Oficina de Expropiaciones de la Diputación de León ha iniciado los trámites para realizar las obras de mejora de la carretera LE-5523 en Antimio de Arriba y para ello ha comenzado el proceso de expropiaciones de fincas necesarias para poder actuar en la mejora y ensanche de las vías de la red provincial de carreteras.

Así lo ha transmitido el vicepresidente de la Diputación de León y diputado encargado del área de Infraestructuras, Roberto Aller, que ha mantenido este martes una reunión con la alcaldesa de Santovenia de la Valdoncina, María Villagrasa, el alcalde de Chozas de Abajo, Santiago Jorge Santos, y los representantes de la Junta Vecinal de Antimio de Arriba.

Durante el encuentro, Aller les ha explicado cuál es el estado de las actuaciones que se están llevando a cabo desde la institución provincial para poder realizar las obras de mejora que necesita carretera provincial LE-5523 de Armunia por Villacedré y Santovenia de la Valdoncina hasta Antimio de Arriba.

Así, el vicepresidente de la Diputación ha reiterado que la recién creada Oficina de Expropiaciones es "una iniciativa que hemos puesto en marcha para poder solucionar los problemas a los que muchas veces se enfrentan los ayuntamientos para llevar a cabo las expropiaciones necesarias para realizar las obras de mejora tan necesarias".

Aller ha trasladado a los representantes municipales que ya se están llevando a cabo los trámites necesarios para poder realizar las expropiaciones; sin embargo, ha querido recordar que "estos trámites llevan tiempo, aunque nosotros realizamos un gran esfuerzo por mejorar ésta y todas las vías de la provincia".

Desde el área de Infraestructuras se calcula que se pueda contar con los terrenos "durante este verano".

En este sentido, Aller ha afirmado que "en cuanto esto esté solucionado, podremos poner en marcha las actuaciones programadas para garantizar la seguridad de los usuarios de esta vía".