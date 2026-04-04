La procesión del Ecce Homo llena de devoción las calles de Santa Marina del Rey

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este año, el itinerario partió del Pabellón Municipal, espacio que al finalizar el recorrido acogió una exposición de todos los pasos de la Cofradía del Ecce Homo. Al terminar la Misa de la Cena del Señor en la Iglesia Parroquial de Santa Marina del Rey, procesionaron por las principales vías de la villa, junto a la imagen titular, a las tallas del Crucificado y la Dolorosa, al compás de la Banda de Cornetas y Tambores Cristo de Carrizo.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar en la explanada de la Iglesia Parroquial. Allí, el Coro de Santa Marina del Rey dedicó cantos específicos a cada imagen: los braceros del Ecce Homo mecieron el paso al son de "Tú alientas mi vida", el Crucificado avanzó con "Te miro a los ojos" y la Dolorosa con "Gracias Madre".

Tras la elevación de los pasos al cielo, la comitiva regresó al Pabellón Municipal. La entrada de las imágenes al ritmo de la banda, recortadas contra el cielo del atardecer, puso el broche de oro al recorrido antes de dar comienzo a la exposición de todas las tallas de la Cofradía, que quedaron instaladas en el recinto para el resto de la jornada.

Continuación de los actos de Semana Santa

La actividad litúrgica continúa este Viernes Santo con la Procesión de los Pasos y el Viacrucis (11:30 h). Por la noche, a las 21:30 h, se celebrará la Solemne Procesión del Santo Entierro y de la Soledad, donde destaca el rito de la consolación a María y el canto de la Salve popular.

El broche de oro llegará el domingo 5 de abril a las 12:30 h con la Procesión del Cristo Resucitado. Acompañados por la Agrupación Musical de la Cofradía Ntra. Señora de las Angustias y Soledad de León, los asistentes podrán disfrutar en la Plaza Mayor del "Solemne Acto de Encuentro", que incluye el cambio del manto a la Virgen, la suelta de palomas y el tradicional baile de los pasos. La Santa Misa de Resurrección (13:30 h) pondrá fin a los actos de este año.