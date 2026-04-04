Mucha ilusión y pasión por el Vía Crucis de Olleros de Sabero

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

La Semana Santa de Olleros, organizada por la Parroquia y la Cofradía Jesús de Nazareno, ha vuelto a congregar a cientos de personas en la representación del Vía Crucis Viviente destacando, una vez más, la voluntad, el carácter solidaridad y personalidad de los vecinos de Ollero en la organización de todo tipo de actos socio-culturales que potencien y promuevan al Valle.

A las nueve y media de la noche comenzó la representación con la llegada de Jesús a Jerusalén. La plaza de la localidad se transformo en el Jerusalén de hace 2000 años, y los cientos de personas que presenciaban el acto fueron testigos de la cena, la oración en el huerto de los Olivos, el arresto de Jesús y su posterior juicio y la trágica muerte de Judas arrepentido por su traición.

La representación se traslado luego a la calle principal de la localidad, donde en la primera estación de este Vía Crucis, Poncio Pilatos – en su palacio – se lava las manos, no sin antes haber condenado a Jesús a muerte cediendo a las presiones de Caifas.

Comienza así un largo recorrido – acompañado en todo momento por la banda de música de Cistierna, donde Jesús camina cargando una pesada cruz, descalzo y azotado por los soldados romanos. A su lado, con paso solemne, decenas de papones le custodian, en su inexorable camino hacia el Calvario a lo largo de esta autentica “Vía Dolorosa” de Olleros de Sabero.

Una tras otra fueron pasando las estaciones, en las que los miembros de la Cofradía representaron con fervor los momentos más duros de la pasión, hasta que cercana ya la medianoche, Jesús es llevado al Calvario, donde ya aguardaban crucificados los dos ladrones. Un gran fuego iluminaba el lugar y mientras el primer clavo atravesaba las manos de Cristo.