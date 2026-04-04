Filiel cierra con éxito una nueva edición de su Feria de la Miel

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La localidad de Filiel, en el municipio de Lucillo, volvió a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes con motivo de la celebración de la cuarta edición de la Feria de la Miel Miliel, que se cerró con un notable éxito de asistencia y participación. El certamen logró llenar de vida el pueblo durante dos jornadas en las que el ambiente festivo y la implicación colectiva fueron protagonistas.

La presencia de una veintena de apicultores procedentes de distintos puntos del país permitió ofrecer una variada muestra de mieles, desde las más tradicionales de la zona hasta otras como las de romero o lavanda, despertando el interés de un público que respondió de forma masiva. Las catas, el mercado y las actividades complementarias atrajeron a numerosos visitantes, que también disfrutaron de propuestas como las rutas por Los Colmenares o las iniciativas pensadas para el público familiar.

El buen ambiente se prolongó durante los dos días de feria.RAMIRO

Un niño disfruta de la miel.RAMIRO

Además, la feria contó con aportaciones culturales destacadas, que enriquecieron una programación diversa y pensada para todos los públicos, contribuyendo a reforzar el carácter singular de este evento. El buen ambiente, la implicación de la organización y la acogida de los asistentes volvieron a poner de manifiesto el potencial de Filiel como referente en la promoción del mundo rural.

Como dice el refrán, «si quieres miel, mira a quién», y en esta ocasión quedó patente que el éxito de la feria fue el resultado del esfuerzo conjunto de todo un pueblo, capaz de convertir una cita local en un evento con impacto en toda la comarca.