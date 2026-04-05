Tres incendios forestales movilizan medios de la Junta

Diferentes medios aéreos y terrestres de la Junta de Castilla y León trabajan en la extinción de un incendio forestal registrado Busdongo de Arbás, en el municipio de Villamanín, dentro de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. El fuego se inició este domingo minutos antes de las 17.00 horas por causas desconocidas y en el lugar operan un medio aéreo, dos brigadas helitransportadas, un agente medioambiental, una autobomba y una cuadrilla terrestre.

Además, la provincia registra otros dos incendios que ya están controlados: en Banavides de Órbigo, declarado este viernes a las 11.43 horas, y en Villanueva de las Manzadas, en Palanquinos, declarado el domingo a las 15.50 horas. Ambos fueron provocados de forma intencionada según las investigaciones iniciales.