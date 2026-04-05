Las estaciones de esquí cierran con un aumento de casi el 85% de visitantes

Las estaciones de esquí gestionadas por la Diputación de León han cerrado la temporada 2025-2026 con un total de 184.709 visitantes, lo que supone un incremento de casi el 85% respecto a la campaña anterior, cuando sumaron cerca de 100.000 usuarios. El complejo de San Isidro ha recibido a 143.020 esquiadores, frente a los 88.146 de la pasada temporada, mientras que Valle Laciana-Leitariegos ha alcanzado los 41.689 visitantes, multiplicando por más de tres los 11.441 registrados anteriormente.

En San Isidro, abierta desde el 5 de diciembre durante 96 días, los usuarios han disfrutado de once pistas y 10,9 kilómetros esquiables durante Semana Santa, con los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines operativos. El sector de Salencias no pudo abrir sus pistas por falta de nieve, aunque las familias y los más pequeños disfrutaron de trineos en sus laderas.

De los 96 días de apertura, 60 fueron favorables con sol o nubes y claros, mientras que 36 días fueron desfavorables por lluvia, niebla o nieve. Además, la estación permaneció cerrada 30 días, 11 por viento y 19 por escasez de nieve.

La producción de nieve artificial permitió mantener pistas clave como La Travesía y las Cintas de Cebolledo, pese a que la nieve natural acumulada fue de apenas 80 cm, frente a los 230 cm de media en los últimos 15 años.

El número de forfaits vendidos se duplicó respecto a la temporada pasada, alcanzando 107.898, con 1.941 abonos anuales y un notable aumento en los forfaits de 4 horas y del Día del Esquiador, que pasó de 3.090 a 5.285. La procedencia de los usuarios fue: 42,3% León y su comunidad, 40,2% Asturias, 7,5% Galicia y 10% Portugal, destacando el incremento de visitantes de Galicia y Portugal.

En el caso de Valle Laciana-Leitariegos, la temporada comenzó el 21 de diciembre y se prolongó durante 98 días, superando ampliamente los 26 días de apertura del año anterior. Se registraron 41.689 visitantes, con un promedio de 4,453 km de pistas abiertas y un máximo de 6,84 km, con espesores de nieve entre 10 y 140 cm.

La estación vendió 24.650 forfaits de uno o dos días, 3.704 de 4 horas y 382 abonos anuales, de los cuales 216 fueron prepago y 166 vendidos durante la temporada. Además, el Día del Esquiador de temporada baja fue utilizado por 825 personas.

Entre los momentos más destacados de la temporada, el 18 de marzo, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, recibió a la medallista paralímpica María Martín-Granizo, iniciada como esquiadora en Valle Laciana-Leitariegos. La estación homenajeó a la deportista durante la carrera social del Club Deportivo Leitariegos, y el estadio de competición llevará ahora su nombre.

La estación permaneció cerrada 23 días por falta de nieve y cinco por viento. Los días favorables fueron 42, mientras que 56 coincidieron con condiciones meteorológicas adversas como lluvia, nieve, niebla o viento. La producción de nieve artificial fue clave para mantener abiertas las instalaciones hasta abril. La procedencia de los usuarios fue principalmente de Castilla y León, Galicia, Asturias y Portugal.