Tradición ferroviaria con sabor en Olleros de Sabero
Manolo y su equipo de Cistierna se alzan con el primer premio en la quinta edición del concurso que reunió a cincuenta y cinco ollas de León, Asturias y Palencia bajo el aroma de exquisitos guisos
El frontón de Olleros de Sabero se convirtió este pasado fin de semana en el epicentro de la gastronomía popular con la celebración del V Concurso de Ollas Ferroviarias. En una jornada marcada por el sol y la hermandad, Manolo y su equipo, ferroviario jubilado y exconcejal de Cistierna, se proclamaron vencedores de una edición que destacó por su altísimo nivel de participación y asistencia. El podio se completó con el talento local de Víctor Baz, que mantuvo el segundo premio en Olleros, y el buen hacer de Javi Hompanera, llegado desde la vecina localidad minera de Guardo. Por su parte, el reconocimiento a la mejor olla local fue para la número 6, elaborada por Isabel González.
Cincuenta y cinco concursantes procedentes de puntos tan diversos como Asturias, León capital, el Valle de Sabero, Nocedo de Fenar o Saldaña, se dieron cita para cocinar el plato estrella del día: patatas a la riojana. Los ingredientes fueron facilitados por la Asociación Cultural y Gastronómica El Valle, organizadora de un evento que ya es referente en la zona.
La organización se aseguró de que nadie se fuera con las manos vacías repartiendo recuerdos a todos los participantes y sorteando 34 lotes de premios donados por industriales locales. La suerte final sonrió al concursante de Villamarco, que ganó una excelente olla ferroviaria.