Tradición ferroviaria con sabor en Olleros de Sabero

Publicado por Juan Manuel Castro Olleros Creado: Actualizado:

El frontón de Olleros de Sabero se convirtió este pasado fin de semana en el epicentro de la gastronomía popular con la celebración del V Concurso de Ollas Ferroviarias. En una jornada marcada por el sol y la hermandad, Manolo y su equipo, ferroviario jubilado y exconcejal de Cistierna, se proclamaron vencedores de una edición que destacó por su altísimo nivel de participación y asistencia. El podio se completó con el talento local de Víctor Baz, que mantuvo el segundo premio en Olleros, y el buen hacer de Javi Hompanera, llegado desde la vecina localidad minera de Guardo. Por su parte, el reconocimiento a la mejor olla local fue para la número 6, elaborada por Isabel González.

Cincuenta y cinco concursantes procedentes de puntos tan diversos como Asturias, León capital, el Valle de Sabero, Nocedo de Fenar o Saldaña, se dieron cita para cocinar el plato estrella del día: patatas a la riojana. Los ingredientes fueron facilitados por la Asociación Cultural y Gastronómica El Valle, organizadora de un evento que ya es referente en la zona.

La organización se aseguró de que nadie se fuera con las manos vacías repartiendo recuerdos a todos los participantes y sorteando 34 lotes de premios donados por industriales locales. La suerte final sonrió al concursante de Villamarco, que ganó una excelente olla ferroviaria.