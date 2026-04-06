El ILC lleva hasta Villablino la exposición ‘La palabra pintada II’

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La Casa de Cultura de Villablino albergará durante el presente mes de abril la exposición ‘La palabra pintada II’, una muestra diseñada y organizada por el Departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura que será inaugurada mañana martes, 7 de abril, a las 19.00 horas, y que tiene a algunos de los ilustradores y artistas leoneses más reconocidos como grandes protagonistas. Su principal objetivo es el de “poner en valor y dar a conocer una pequeña parte de la gran colección de arte contemporáneo del ILC que se centra en ese espacio de creación, amplio y complejo, relacionado con la ilustración y con el dibujo”, como explicó el director del Departamento, y comisario de la muestra, Luis García, quien estará presente en el acto de apertura junto al diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, y a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villablino, Mercedes Fisteus.

Una colección de arte que viene “ampliando y enriqueciendo el patrimonio cultural de los leoneses de una forma muy significativa en los últimos años” y que es “motivo de diferentes exposiciones a lo largo del año que permiten un mayor conocimiento y proyección de nuestros creadores”, como amplió Luis García Martínez.

La exposición, de acceso gratuito, cuenta con otra destacada razón de ser, como es la de poner en relación el universo de la ilustración con otro ámbito esencial de la misma, el libro y el mundo de la edición. Por ello, esta muestra se plantea dentro de la programación de la Feria del Libro de Villablino, “un escaparate esencial que permite pulsar la situación actual del sector editorial y relacionar directamente dos realidades que se entrelazan y fusionan en una unidad creativa integral: el libro”, concluyó el director del Departamento de Arte y Exposiciones del ILC. Por añadidura, la muestra constituye también un sencillo homenaje a la figura del polifacético activista cultural Salvador Armesto (Algeciras 1959-León 2024), quien fuera comisario y gestor del proyecto inicial ‘La palabra pintada’, producida en el año 2008 con motivo de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil ‘Leer León’, exposición que se presentó de forma integral en las salas del Centro Leonés de Arte (CLA), dependiente del ILC.

Los artistas participantes

Las obras seleccionadas pertenecen a veintiséis artistas, la gran mayoría de León: Lolo, María Luisa Torcida, Noelia Oblanca, Bruno R. Armesto, Graciela Fernández, Elena Iglesias, Manuel Gil, Enrique López Lorenzana, Fernando Ampudia, Toño Benavides, Máximo Tuja, Ana R. Macías, Blanca Amores, José Luis González Macías, Manuel Sierra, Raquel Roldán, Manuel Jular, Jonathan Notario, Antonio Feliz, Noé Bermejo, Diego Blanco, Amancio González, Silvia Prada, Mik Baro, Karlos Viuda y Modesto Llamas Gil.

Algunas figuras presentes en la muestra son imprescindibles en el ámbito nacional, caso de Manuel Jular (1939-2017), viñetista e ilustrador fundamental en la historia gráfica española, baste recordar sus aportaciones al humor gráfico crítico vinculado al sindicato Comisiones Obreras y sus trabajos en ‘Mundo Obrero’ y ‘Unidad Obrera’. En la pieza de esta exposición, Jular revela su sentido más irónico y crítico por medio del retrato distorsionado y expresionista del impostor bufón. Por su parte, Manuel Sierra es uno de los muralistas y cartelistas más destacados a nivel nacional por su calidad artística y su compromiso social y reivindicativo. En su obra, con un lenguaje plástico basado en la línea como elemento descriptivo y en el empleo de tintas planas, trasmite el terrible drama de la especulación urbanística con gran claridad formal y potencia visual. Silvia Prada nace en Ponferrada y actualmente reside en New York; es una de las referentes actuales más destacadas en relación a la descripción realista del dibujo que dialoga con el elemento textual, utilizando imágenes icónicas de los medios de comunicación, redes y revistas.

A su vez, Toño Benavides cuenta con una amplísima trayectoria creativa y un prestigio nacional e internacional; ha realizado ilustraciones en periódicos como Diario 16, El Mundo, The New York Times o El Economista, y colaborado con editoriales tan destacadas como SM, Anaya o Reino de Cordelia. Su extraordinaria ilustración se centra en la figura del lobo como referencia mitológica leonesa, en una composición envolvente de gran tensión y dramatismo que traslada perfectamente el miedo psicológico a su semblante por medio del color y de un cambio de escala desorbitado. El recordado Lolo (1959-2022) fue un ilustrador y humorista gráfico esencial, que publicó dibujos, viñetas y chistes gráficos en Vida Nueva, Diario de León, Vía Libre y la Crónica de León, entre otras publicaciones. Era autodidacta y alcanzó una identidad propia, generando un amplio mundo de personajes, algunos de los cuales se muestran en esta exposición. El ponferradino José Luis González Macías es un creador polifacético que se inició en el territorio fotográfico experimental, pasando al ámbito instalativo y a la integración de la acción performativa del espectador en sus montajes por medio de programas informáticos; también ha desarrollado una intensa actividad en la ilustración, el diseño gráfico y la edición editorial. Aquí ofrece una imagen impactante en la cual, por medio de un sencillo esquematismo figurativo, combinado con un empleo intenso de planos de color, logra una enérgica crítica a los medios televisivos.

Karlos Viuda, un gran pintor en el territorio de la revisión abstracta, pero con un amplio trabajo paralelo en el ámbito del dibujo, incorpora un intenso sentido irónico y erótico. Fernando Ampudia, creador extremadamente expresionista, desgarrador y crítico, próximo a Basquiat, ofrece en la obra presentada su lado más lúdico y dinámico. A su vez, el escultor Amancio González, siempre próximo a la ilustración y al dibujo, gestiona la línea limpia y pura para construir volúmenes, en este caso con notable carta poética. La imaginación desbordante y gestual de Jonathan Notario se revela aquí con cierto sentido irónico, incorporando la influencia del viñetismo gráfico.

Una muestra que también presenta el trabajo magnífico y singular de un amplio abanico de posibilidades expresivas que van desde el territorio pictórico propiamente dicho hasta la palabra como gesto expresivo y plástico, abanico representado por el resto de creadores presentes en ‘La palabra pintada II’.

La muestra podrá contemplarse hasta el próximo 30 de abril en la Casa de Cultura de Villablino (plaza Luis Mateo Díez, s/n), con acceso gratuito y de acuerdo con el siguiente horario: de lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 horas.