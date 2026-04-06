Asaja aboga por dejar la Inlac por la «guerra» de precios de la leche

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta Directiva de Asaja en Castilla y León ha acordado pedir a la dirección nacional de la organización profesional agraria que «abandone fulminantemente» la Interprofesional Láctea (INLAC) dado que «no hay nada que hablar con la industria».

También contactará con el resto de organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León (UCCL y la Alianza UPA-Coag) para solicitar que secunden la propuesta con la que «vaciar de contenido esta Interprofesional» y buscar así que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «proceda a su disolución».

«Seguir dentro de Incalc cuando la industria láctea ha torpeado por completo la negociación y hasta el respeto al sector ganadero es una burla a los principios con los que nació esta organización interprofesional en 1997», apuntó Asaja en su comunicado, en el que recuerda que el objetivo de Inlac es «trabajar para asegurar la viabilidad económica de las granjas» y «mejorar la transparencia y estabilidad de los mercados lácteos».

Asaja considera que la «mala relación y nula confianza» que hoy sienten los ganaderos hacia la Industria «debe tener una traslación directa a las relaciones institucionales entre opas y Fenil». Así, la disolución de Inlac«significaría también que los ganaderos dejarían de realizar la aportación económica obligatoria que pagan por litro de leche de vaca, oveja y cabra», un total de 17,5 céntimos por cada tonelada de leche que se utiliza principalmente para campañas de promoción.

Para Asaja«la pérdida de confianza es total. No procede seguir reuniéndonos con la industria para hablar de minucias cuando acaban de forzar a los ganaderos a acatar contratos con una bajada del 14% del precio para como mínimo los próximos tres meses. Las industrias han pactado por su cuenta todas las condiciones y se las han impuesto a los ganaderos bajo la amenaza cierta de dejar de recoger la leche. ¿Qué interprofesional puede tener sentido ahora?», sentencia.