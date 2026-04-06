La Junta impulsa en Fresno la apertura de un supermercado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, visitó ayer un nuevo supermercado abierto recientemente en Fresno de la Vega gracias al apoyo recibido a través de las ayudas al emprendimiento incluidas en el Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos, una iniciativa estratégica del Ejecutivo autonómico orientada a favorecer la actividad económica y la generación de empleo en el medio rural. Acompañado por el alcalde de la localidad, Alfonso Melón, el delegado comprobó que este establecimiento constituye «un ejemplo del impacto directo que este programa está teniendo en el territorio, facilitando la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales que contribuyen a mejorar la prestación de servicios básicos en los municipios rurales y a reforzar su dinamismo económico y social». En este caso, el argentino Javier Fioquetti es quien ha abierto un pequeño comercio que mejora la calidad de vida de los más mayores de este municipio y en el que se ofrecen, entre otros, productos propios de la zona. «Hace un mes que abrí y esta ayuda te da un impulso para poder emprender un negocio que posibilite un proyecto de vida en esta localidad», ha señalado Fioquetti. Diego recordó que el Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos, en vigor desde diciembre de 2024, contempla un conjunto de medidas destinadas a impulsar el crecimiento industrial y empresarial en 206 municipios de León, Palencia, Valladolid y Zamora. En el caso de León, los 32 municipios incluidos en el ámbito territorial del programa han recibido 12 ayudas concedidas y abonadas por un importe total de 180.000 euros, a las que se suman otras cuatro actualmente en fase de resolución. Esta primera convocatoria permite movilizar más de 200.000 euros destinados a impulsar nuevas iniciativas empresariales en el medio rural leonés.