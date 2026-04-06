Un hombre y una mujer heridos al volcar su turismo en Riaño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un varón y una mujer han resultado heridos este lunes como consecuencia de la salida de vía y vuelco de un turismo, en el que se habían quedado atrapados, en el término municipal de Riaño, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 11.28 horas de este lunes, cuando una llamada ha informado al 112 del siniestro en el kilómetro 94 de la N-621, en Riaño, donde, dos personas habían resultado heridas y no podían salir del vehículo.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León, a los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias —Sacyl-, que moviliza un equipo médico y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a dos personas, un varón y una mujer de 55 años que fueron trasladados posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de León. Se recibe una llamada en el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 que informa de la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 94 de la N-621, en Riaño, donde, dos personas han resultado heridas y no pueden salir del vehículo.