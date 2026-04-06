Los embalses de la cuenca del Duero en León se sitúan al 89,8% de su capacidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero en la provincia de León presentan este lunes, 6 de abril, un nivel medio del 89,8% de su capacidad. En detalle, Villameca se encuentra al 85,3% con 15,9 hectómetros cúbicos, Barrios de Luna al 93,6% con 290,7 hm³, Porma al 88,4% con 280,9 hm³ y Riaño, el mayor de los pantanos leoneses, al 88,9% con 570 hm³.

En conjunto, los 18 embalses que administra la CHD alcanzan los 2.491,3 hectómetros cúbicos de agua, un 0,8% más que hace una semana, aunque cuatro puntos menos que en la misma fecha del año pasado. Estos valores superan la media de la última década, que se sitúa en el 80,9%, mostrando un nivel de reservas favorable para la primavera.

El comportamiento de los embalses varía por provincias: en Palencia, Camporredondo y Compuerto alcanzan el 96,3%, mientras que Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo están al 81%. En Burgos, Arlanzón y Úzquiza registran un 85,5% y en Soria, la Cuerda del Pozo se sitúa en el 80,4%. En Ávila, el embalse Castro de las Cogotas alcanza el 89,9%, mientras que en Segovia, Linares del Arroyo y Pontón Alto están al 89,8%. En Salamanca, Santa Teresa alcanza el 87,8%, y los embalses de Irueña y Águeda se sitúan en un 74,6%.

Estos datos reflejan que, pese a ciertas variaciones puntuales, el sistema de embalses de la cuenca del Duero mantiene niveles holgados que permiten afrontar los próximos meses con garantías para el suministro de agua y la gestión de recursos hídricos en la región.

De esta manera la provincia de León encara la campaña de riego con todas las garantías ya que se prevé que no haya problemas con el agua esta temporada.