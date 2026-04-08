El PSOE denuncia "falta de transparencia" en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista en La Bañeza ha denunciado la «falta de transparencia» del equipo de gobierno del PP y Vox, liderado por el alcalde Javier Carrera, y ha alertado de una situación que consideran «preocupante» por el «bloqueo informativo a la oposición y la falta de control en la gestión municipal», tal y como señalan en una nota de prensa.

El portavoz socialista, Rodolfo Sánchez, ha criticado que el Ayuntamiento siga sin facilitar el acceso completo a la documentación pese a varias resoluciones del Comisionado de Transparencia de Castilla y León que obligan a entregar información sobre facturas, contratos, gastos en eventos y modificaciones presupuestarias.

Según el PSOE, la documentación entregada hasta ahora es incompleta o parcial, lo que «dificulta la labor de control de la oposición». En este sentido, Sánchez ha advertido que esta situación les hace sospechar que «puede haber irregularidades graves en los expedientes».

Los socialistas también han señalado la falta de personal en puestos clave del consistorio, que lleva cerca de tres años sin secretario ni interventor titulares, según especifica en la nota de prensa.