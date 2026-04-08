Buscan a montañeros que pudieron coincidir con el desaparecido en el aparcamiento del Wamba, en San Isidro

La búsqueda del cazador de 52 años desaparecido desde el pasado lunes 8 de abril de 2026 en el entorno del puerto de San Isidro (entre León y Asturias) se ha intensificado en las últimas horas con la incorporación de nuevos medios y la aparición de datos clave que permiten acotar sus últimos movimientos.

El hombre, vecino de Oviedo, salió a cazar en la mañana del lunes en la zona de Aller (Asturias). Su desaparición fue denunciada por su mujer durante la madrugada del martes, después de no tener noticias suyas. Horas más tarde, su vehículo, un BMW, fue localizado en el aparcamiento de inicio de la ruta Camino de Wamba, en la vertiente leonesa del puerto de San Isidro, punto en el que se ha establecido el puesto de mando avanzado del operativo.

Las investigaciones sitúan su llegada a este aparcamiento entre las 13.00 y las 15.00 horas del lunes, una franja horaria considerada clave. En ese mismo intervalo, según los indicios recabados, había al menos dos vehículos estacionados junto al suyo, por lo que las autoridades consideran fundamental localizar a sus propietarios. No se descarta que el desaparecido pudiera haber coincidido con otros montañeros en ese momento, quienes podrían aportar información relevante sobre su estado, dirección o intenciones.

En cuanto a sus posibles desplazamientos, las hipótesis principales apuntan a que pudo haber iniciado alguna de las rutas de montaña cercanas, especialmente hacia el Lago Ubales o el ascenso al Pico Torres, dos itinerarios habituales en la zona. No obstante, los equipos de búsqueda insisten en que no se descarta ningún otro recorrido de los alrededores, dada la complejidad del terreno y las múltiples sendas existentes.

En el momento de su desaparición, el hombre vestía jersey azul, pantalón azul y una chaqueta azul marino de la Brigada de Salvamento Minero, una prenda distintiva que podría facilitar su identificación por parte de cualquier persona que haya transitado por la zona.

El dispositivo de búsqueda, que se reanudó a primera hora de este miércoles, cuenta con un amplio despliegue coordinado por la Guardia Civil de León. En él participan patrullas de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) con dron, el Greim de Sabero, la Unidad Aérea de León, así como el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS). También se han incorporado el Grupo Cinológico con un perro especializado en rescate, efectivos del SEPRONA y componentes del Greim desplazados desde otras provincias.

A este operativo se suman unidades de la Guardia Civil de Asturias, equipos del 112 del Principado, bomberos, la Brigada Central de Salvamento Minero, Emergencias 112 Castilla y León, Protección Civil y numerosos voluntarios, que rastrean de forma intensiva tanto la vertiente leonesa como la asturiana del puerto.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y consideran la desaparición como involuntaria. Mientras tanto, se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana: cualquier persona que haya estado en la zona del parking de Wamba o en rutas cercanas durante la tarde del lunes, especialmente entre las 13:00 y las 15:00 horas, o que pueda aportar cualquier información, debe ponerse en contacto con la Guardia Civil.

La localización de los testigos que pudieran haber coincidido con el desaparecido en el aparcamiento podría resultar determinante para avanzar en las labores de búsqueda.