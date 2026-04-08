El Valles de Luna, de Santa María del Páramo, gana la liga de debate autonómica

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Las Cortes de Castilla y León han acogido esta mañana la final de la X ‘Liga Debate’ en la que, finalmente, se han impuesto el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) ‘Valles de Luna’ del municipio Santa María del Páramo de León, en Bachillerato; y el Colegio Concertado (CC) ‘Claret’ de Segovia, en la modalidad de ESO.

Esta edición ha contado con la participación de más de 500 estudiantes de 116 centros educativos de la Comunidad, en concreto, 67 en la categoría de Educación Secundaria Obligatoria y 49 en la de Bachillerato.

A lo largo de toda la mañana, estudiantes de estos centros y de los IES ‘Condesa Eylo Alfonso’ de Valladolid, en Bachillerato, y ‘Legio’ VII de León, en ESO, han debatido sobre si ‘¿Estamos condenados a vivir un futuro peor que el de nuestros padres en vez de llevar una vida mejor?’ (ESO) o si ‘¿Las redes sociales reflejan mejor las ideas y tendencias sociales que el parlamento?’ (Bachillerato).

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha dado la enhorabuena a los cuatro centros finalistas y ha llamado la atención sobre algo fundamental: la formación del espíritu crítico. “No se trata solo de hablar, se trata de comprender, de analizar, de contrastar, de profundizar, para poder hablar con criterio; pero también, y esto es parte sustancial de esta Liga, se trata de ser capaces de argumentar desde posturas no solo contrapuestas, sino a veces con posturas que no compartimos de partida”.

A lo largo del curso, este programa se ha desarrollado en cinco fases sucesivas: primero, la Consejería de Educación forma a los profesores en cada centro; en la fase de centro, se realizan actividades para mejorar las destrezas de expresión oral; en la provincial, compiten ya en un debate; y en la autonómica, que se ha celebrado los días 24 y 25 de marzo, debaten entre sí los 18 equipos de la Comunidad ganadores de la fase provincial, llegando a la final cuatro equipos, dos de ESO y dos de Bachillerato.

Finalmente, el centro ganador de la categoría de Bachillerato, al igual que en los dos cursos anteriores, participará en la copa LEDU preuniversitaria, que tendrá lugar del 26 al 28 de junio en Madrid.