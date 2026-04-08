Agricultura dice defender al sector lácteo de la industria

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando en la defensa de los intereses del sector lácteo durante la sectorial de vacuno de leche, que se ha celebrado este miércoles en Madrid, donde las organizaciones agrarias han lamentado que el Gobierno se haya puesto de perfil en el marco de las recientes negociaciones de precios en el sector y la firma de nuevos contratos, que consideran ilegales, por parte de la industria.

La directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, y el director general de Alimentación, José Miguel Herrero, han presidido la sectorial del vacuno de leche donde han estado representantes de todos los agentes del sector lácteo, en la que se ha analizado la situación actual y las perspectivas a corto plazo.

Durante el encuentro, desde el Departamento que lidera Luis Planas se ha aconsejado «prudencia» a todos los agentes del sector y recordado la importancia que tiene una «correcta aplicación» del paquete lácteo y de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar la «máxima transparencia» en todas las relaciones comerciales y un reparto justo de los costes.

En materia de control, el Gobierno ha recordado que desde la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y hasta el 31 de diciembre de 2025, el lácteo se sitúa como el segundo más investigado, con 1.364 controles, lo que representa el 16,22 por ciento del total, y ha avanzado que la AICA reforzará la supervisión de los operadores del sector y recuerda la posibilidad de denunciar posibles incumplimientos, garantizando la confidencialidad. El vacuno de leche que mantiene una evolución estable, con un incremento del 1,6% en la producción.