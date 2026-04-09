David Pérez presenta en Valencia de Don Juan «La Flor del Cante»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El reconocido intérprete David Pérez presentará este viernes 10 de abril, a las 20.00 horas, su espectáculo «La Flor del cante; el alma de la copla» en el Salón de Actos del Colegio PP. Agustinos, en una de las citas culturales más destacadas de la temporada en Valencia de Don Juan.

La actuación, enmarcada dentro del programa Circuitos Escénicos, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, el Instituto Leonés de Cultura, la Diputación Provincial de León y la Junta de Castilla y León, consolidando así una apuesta firme por acercar propuestas artísticas de calidad al ámbito local.

Lejos de los grandes montajes escénicos, David Pérez presenta un formato sobrio y profundamente emocional, donde desaparece cualquier elemento superfluo para centrar la atención en lo esencial: la voz, la palabra y la música. El espectáculo apuesta por una puesta en escena íntima, en la que el silencio adquiere un papel protagonista y permite que cada interpretación llegue al público sin filtros.

El propio artista define la propuesta como un ejercicio de «verdad desnuda», en el que la copla se muestra en su forma más pura, conectando directamente con la sensibilidad del espectador.

El repertorio recorre algunas de las composiciones más íntimas del género, rindiendo homenaje a figuras fundamentales de la canción española como Concha Piquer, Manolo Caracol, Angelillo y Rafael Farina.

A través de estas referencias, el espectáculo propone un recorrido emocional por la historia de la copla, destacando su capacidad para transmitir sentimientos universales desde la sencillez.

Acceso gratuito

La entrada al evento será gratuita hasta completar el aforo, lo que convierte esta cita en una oportunidad accesible para todos los públicos interesados en disfrutar de una propuesta artística diferente, auténtica y cercana.