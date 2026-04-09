Atropellado un menor a la salida del colegio de Santa Marina del Rey

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un menor ha sido atropellado este jueves a las 16:16 horas en la calle de las Escuela a la altura del colegio rural agrupado 'Santa Marina del Rey'.

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar para atender al herido por un golpe en una pierna.