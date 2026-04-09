Villamoros de Mansilla renueva su parque infantil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Mansilla Mayor y la Junta Vecinal de Villamoros de Mansilla han finalizado las obras de renovación del parque infantil situado junto a las antiguas escuelas de la localidad, gracias a una inversión conjunta de 20.000 euros sufragada al 50 % por ambas entidades. Las obras han sido ejecutadas por la empresa leonesa Asrham.

La actuación ha permitido dotar a esta pedanía, enclavada en pleno Camino de Santiago, de un espacio de juego completamente renovado y más seguro para los más pequeños. El nuevo parque cuenta con pavimento de césped artificial sobre base acolchada y nuevos elementos infantiles, entre ellos columpio, balancín y casita de juegos.

Esta intervención forma parte del plan impulsado por el Ayuntamiento de Mansilla Mayor para modernizar y mejorar todos los parques infantiles del municipio. Este proceso comenzó con la renovación del parque de Villaverde de Sandoval, continuó en Mansilla Mayor y culmina ahora con la actuación en Villamoros de Mansilla.

Para el alcalde, José Alberto Martínez Llorente, «la apuesta por dotar al municipio de servicios para las familias es una prioridad, como estamos demostrando con la mejora de los parques y con el éxito de nuestra guardería».