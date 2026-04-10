Astorga acomete labores de mantenimiento en el cementerio municipal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga está acometiendo trabajos de mantenimiento en el cementerio municipal. Unas obras que se están llevando a cabo en las paredes, reforzando el alero que rodea todo el muro del mismo, así como los accesos al citado recinto, pintando y restaurando lo anterior.

También se están realizando servicios de mantenimiento, ya que la climatología adversa de este invierno hizo necesaria una limpieza de las instalaciones.

Desde el consistorio explican que se llevará a cabo una limpieza profunda en la cruz central del cementerio, ya que" necesita una intervención como parte de su mantenimiento". Desde esta concejalía responsable de estas labores, han querdio agradecer «a los tres trabajadores que se encuentran dando el servicio al cementerio su disponibilidad para acometer los trabajos que se están realizando en beneficio de nuestros ciudadanos», tal y como manifiestan en un comunicado, en el que resaltan la importancia del servicio al ciudadano.