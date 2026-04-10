Detectados casos de tuberculosis bovina en tres ganaderías de Boca de Huérgano

La aparición de tres casos de tuberculosis bovina en la montaña oriental leonesa en las últimas semanas ha encendido las alertas sanitarias en la provincia, considerada oficialmente libre de esta enfermedad desde 2023. Aunque se trata de focos aislados, su concentración en un corto periodo de tiempo preocupa tanto a las autoridades como al sector ganadero.

El primer caso se detectó hace aproximadamente un mes en una explotación de Barniedo, en Boca de Huérgano, cuando una res dio positivo en tuberculosis durante los controles previos a su sacrificio en el matadero de León. La confirmación mediante PCR activó de inmediato el protocolo sanitario establecido por la Junta de Castilla y León, que tras evaluar la situación optó por el vaciado sanitario completo de la explotación.

Esta medida ha supuesto el sacrificio de las 175 reses de la ganadería afectada. Según fuentes del servicio territorial de Agricultura y Ganadería, la propuesta de indemnización ya ha sido tramitada para agilizar la compensación económica al ganadero.

A raíz de este primer positivo, se llevaron a cabo inspecciones preventivas en explotaciones próximas, lo que permitió detectar un segundo caso en Espejos de la Reina. En esta ocasión, la infección afecta a una cabaña de 31 animales, pendiente aún de autorización para su sacrificio por parte de la Dirección General de Agricultura.

En los últimos días, una nueva inspección ha sacado a la luz un tercer foco, nuevamente en Villafrea de la Reina, que afecta a una explotación de 101 cabezas de ganado. En este caso, los servicios veterinarios están realizando la correspondiente encuesta epidemiológica para determinar el origen y alcance del contagio.

Las primeras investigaciones apuntan a que el origen de estos contagios podría estar en la fauna silvestre, especialmente en el jabalí, considerado uno de los principales reservorios de la enfermedad.

Este posible foco se ve agravado por las consecuencias indirectas de los incendios forestales registrados en la zona en los últimos años. El acotamiento de terrenos quemados ha reducido las áreas de pasto disponibles, favoreciendo una mayor interacción entre el ganado doméstico y animales salvajes, lo que incrementa el riesgo de transmisión.

Desde el servicio territorial de Ganadería de León se ha confirmado que se intensificarán las inspecciones en la zona y se mantendrá un control continuo de las explotaciones para evitar la propagación de la enfermedad.

Estatus sanitario

Pese a estos episodios, la provincia mantiene su estatus sanitario privilegiado. León fue declarada oficialmente libre de tuberculosis bovina (calificación TB3) en 2023, tras alcanzar una prevalencia del 0% en 2021, lo que permitió consolidar su reconocimiento como zona de baja incidencia dentro de Castilla y León y ante la Comisión Europea.

No obstante, la aparición de focos aislados en los últimos años —como el registrado en Villablino en marzo de 2025— evidencia la necesidad de mantener una vigilancia constante. En estos casos, el protocolo sigue siendo claro: sacrificio obligatorio de los animales infectados y control exhaustivo del entorno.

Qué ayudas reciben los ganaderos tras el sacrificio

Para paliar el impacto económico que supone el sacrificio de las cabañas ganaderas por tuberculosis, las administraciones contemplan distintas líneas de compensación como indemnizaciones directas por cada animal sacrificado, establecidas según baremos oficiales que tienen en cuenta factores como la edad, el tipo de res y su valor productivo. No solo se compensan los animales que han dado positivo, sino también aquellos considerados sospechosos o convivientes que deben ser sacrificados por prevención. Además, existen ayudas destinadas a la reposición de ganado, que permiten a los titulares de las explotaciones recuperar progresivamente su actividad