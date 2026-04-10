Explota por la fauna la tuberculosis

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La tuberculosis ha irrumpido con toda su crudeza en la ganadería leonesa. Una explotación con casi 200 vacas ha tenido que ser vaciada. Es el mejor exponente sobre el problema que existe en la provincia y, de manera especial, en las comarcas de la montaña. Las quejas por el exceso de ejemplares de fauna salvaje han sido reiteradas. Ahora, incluso se argumenta que como consecuencia de los terribles incendios del verano pasado existe una mayor concentración de animales en determinadas áreas próximas a las que quedaron devastadas. Lo cierto es que es un asunto que sigue sin afrontarse con rigor, evitando unos debates que se empujan hacia lo ideológico, planteando, por ejemplo, que en el tema del lobo se centre en la cuestión de si se permite o no su caza, algo que no está en ningún caso sobre la mesa, ya que las autonomías lo que defienden son controles cinegéticos para evitar las sobrepoblaciones.

Ahora, de nuevo será necesario aportar importantes recursos económicos públicos ante el nuevo reto de sanidad animal que se ha concretado en Boca de Huérgano. Cabe exigir profesionalidad y eficacia para trabajar cuanto antes para limitar los efectos. Aunque la cosa no será fácil puesto que como dice la sabiduría popular ‘resulta imposible poner puertas al campo’.