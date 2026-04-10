Valderrey recibe un áccesit de los Premios Fuentes Claras de sostenibilidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez Blázquez, ha presidido este viernes el acto de entrega de los 'Premios Autonómicos Fuentes Claras para la Sostenibilidad en Municipios Pequeños de Castilla y León', en una convocatoria en la que el Ayuntamiento de Valderrey ha sido uno de los premiados. Estos galardones reconocen el esfuerzo de las entidades locales y asociaciones que desarrollan proyectos innovadores para la protección del medio ambiente y el impulso del desarrollo sostenible en el medio rural. En esta edición, se han otorgado premios en dos categorías, quedando desierta la modalidad de municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes al no alcanzar los proyectos presentados los estándares de calidad requeridos.

En la categoría de entidades locales de menos de 1.000 habitantes, el primer premio ha recaído en la Junta Vecinal de Guzmán (Burgos) por su iniciativa de biblioteca verde. Dentro de esta misma modalidad, destaca el reconocimiento otorgado a la provincia de León, ya que el Ayuntamiento de Valderrey ha sido galardonado con un Accésit por su proyecto 'Lagunas, oasis de mariposas y refugios de aves', una propuesta que pone en valor la biodiversidad local como motor de sostenibilidad. Los proyectos premiados serán los protagonistas de las jornadas de la Escuela de Alcaldes que se desarrollarán entre mayo y septiembre.