Fallece el exalcalde de Villaornate, Goyo Merino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gregorio Merino, alcalde de Villaornate entre 2011 y 2019 por el PP, falleció este viernes, según ha confirmado el actual regidor, Flaviano de Castro.

El cuerpo sin vida de Merino, más conocido como Goyo por los vecinos, fue encontrado tendido en su huerta, donde pasaba tiempo desde que se retiró, alrededor de las seis de la tarde del viernes y, aunque no se ha especificado el origen de su muerte, todo apunta a causas naturales.

De Castro ha señalado que su fallecimiento es una gran pérdida para Villaornate.