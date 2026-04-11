Dos heridos en el vuelco de un coche en Pedrún

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 60 años y una mujer de unos 40 años han resultado heridos tras salirse de la vía y volcar en el coche en el que viajaban en la carretera LE-311 en Pedrún de Torio, en el término municipal de Garrafe de Torio. El suceso ha ocurrido a las 16:46 cuando el 112 ha recibido el aviso. Los dos ocupantes se encontraban conscientes y fuera del turismo.

El 112 de Castilla y León dio aviso a la Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias – Sacyl que envió una ambulancia soporte vital básico (SVB) al lugar.