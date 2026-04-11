Villadangos acoge el foro 'Ser mayor con vida propia'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villadangos del Páramo, en colaboración con la Asociación Cirma (Círculo de Mayores), organiza los próximos días 17 y 18 de abril las jornadas tituladas «Ser Mayor con Vida Propia». Este encuentro nace como un espacio de diálogo abierto a toda la ciudadanía con el objetivo de analizar la realidad actual de las personas mayores en el municipio y diseñar estrategias que mejoren su calidad de vida y su integración social.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, esta iniciativa se desarrolla bajo el paraguas del programa «Villadangos, Municipio Amigable con las Personas Mayores». Dicho proyecto forma parte de la Red Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una plataforma internacional que compromete a las administraciones locales a crear entornos que favorezcan el envejecimiento saludable, la autonomía personal y la participación activa de los ciudadanos de edad avanzada en su comunidad.

A lo largo de las dos sesiones programadas, expertos y asistentes profundizarán en los desafíos específicos que presenta el envejecimiento en el entorno rural.

Entre los temas principales destacan la permanencia en el hogar propio como opción preferente, el uso de la tecnología aplicada a los cuidados, la mejora de la accesibilidad en los espacios públicos y el fortalecimiento de las redes de apoyo vecinal y familiar.

El evento contará con un panel diverso que incluye a representantes institucionales, profesionales de los sectores social y sociosanitario y expertos en la materia. Sin embargo, la organización ha querido otorgar un papel central a las personas mayores de Villadangos, quienes tendrán voz directa en una de las mesas de debate para aportar su experiencia y visión personal sobre las necesidades del municipio.

Con la celebración de estas jornadas, el Ayuntamiento de Villadangos del Páramo refuerza su compromiso por consolidarse como un referente de comunidad amigable en el medio rural. La organización hace extensiva la invitación a vecinos, asociaciones y profesionales del sector para participar en este encuentro que busca situar el bienestar de los mayores en el centro de la agenda local.