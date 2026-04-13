Finaliza el proceso de pago de las papeletas premiadas con el Gordo de Navidad vendidas por la comisión de fiestas de Villamanín

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El proceso de pago con quita de las papeletas vendidas por la comisión de fiestas de Villamanín, en la provincia de León, premiadas con el Gordo de la Lotería en el Sorteo Extraordinario de Navidad finaliza hoy tras iniciarse el pasado 24 de marzo.

Durante trece días naturales, los propietarios de las 447 papeletas registradas -tres quedaron fuera por no registrarse- en la plataforma online habilitada por la comisión de fiestas, ya constituida como asociación, desfilaron de buen ánimo por la oficina central de Abanca en la capital leonesa, donde recibieron una cuantía de 59.396 euros netos por cada papeleta, ya que el dinero correspondiente a las tres no registradas, unos 396 euros por cada una, se repartió entre todos los premiados.

El proceso de registro de papeletas finalizó el 22 de marzo con con 447 registradas de las 450 existentes. Los portadores de seis de estas papeletas no aceptaron el convenio propuesto por la asociación de fiestas para el cobro con quita del premio, después de reconocerse la venta de más papeletas de las correspondientes a los décimos afortunados.

No obstante, minutos antes de que el pasado 24 de marzo se iniciara el proceso de pago, el abogado de la asociación, Antonio Gómez Gallardo, explicó que los propietarios de esas seis papeletas que a la hora de registrar sus papeletas mostraron su oposición al acuerdo de la quita también podrían cobrar su premio. De acuerdo con lo expuesto por Gómez Gallardo, “la idea es que se les intente pagar también, sin privilegios, pero sin perjuicios”. Así, se pondrá a su disposición el mismo dinero que a los demás y sin compromiso, es decir, “se les pagará y, si luego quieren litigar, pueden hacerlo”, pero eso “ya no paralizará el cobro”.

Así, a día de hoy queda por conocerse la decisión ante la opción de cobro de los propietarios de esas seis papeletas, así como si, una vez finalizado hoy el proceso último del periplo que se inició en diciembre al conocerse que se habían vendido más papeletas de las que estaban consignadas, decidirán o no presentar acciones legales contra la comisión de fiestas de Villamanín, ahora asociación.

Diez décimos de más

El 26 de diciembre del pasado año, cuatro días después de que Villamanín (León) se inundara de alegría por haber sido agraciada con ‘El Gordo’, ya que el 79432, dejó en la localidad 35,6 millones de euros gracias a 89 décimos agraciados que fueron vendidos a través de participaciones de cinco euros, la lluvia de billetes se vio opacada al conocerse la noticia de que la comisión de fiestas podría haber vendido diez décimos más de los que tenía consignados, repartidos en 50 papeletas.

Según fuentes consultadas en aquel momento por Ical, el problema estaría en que a la comisión se le olvidó devolver un taco de 50 papeletas, por lo que no tenía asociados los décimos correspondientes, de forma que quedaron en el aire cuatro millones de euros de premios -80.000 euros por cada papeleta- que no podrían cobrarse.

Por este motivo, la comisión de fiestas celebra esta tarde una reunión en la que propondrán a los vecinos afortunados que cada una de las papeletas premiadas cobre un seis por ciento menos del premio, es decir, 4.800 euros menos, para poder cubrir el dinero de los décimos vendidos sin consignar.

Tras una primera reunión de varias horas celebrada ese 26 de diciembre entre los premiados, la comisión de fiestas y el abogado Gómez Gallardo, se alcanzó el acuerdo de los miembros de la comisión cedieran su premio asumir parte de los cuatro millones de euros perdidos por la venta de diez décimos más de los que tenía consignados, mientras que los demás premiados accedieron a aportar un porcentaje de su premio para poder repartirlo entre todos los agraciados.