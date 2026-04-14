Valoran pedir daños y perjuicios por no poder regar los huertos del Órbigo

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Los usuarios de los huertos urbanos del Órbigo, a través de la Asociación Conservación del Riego de Huertos y Patrimonio Histórico, están valorando la posibilidad de pedir daños y perjuicios por no poder regar.

La situación no es nueva, pero el problema de la falta de agua se prolonga en el tiempo y supone una serie de inconvenientes que los dueños de los huertos ya no quieren seguir soportando, por lo que están mirando esta vía con sus abogados. Así lo ha explicado el presidente de la agrupación, Francisco Catalán, quien ha recordado que el año pasado ya se produjo una denuncia por la fauna que murió a consecuencia de la falta de agua, a lo que siguió un juicio que se declaró nulo al no considerarse un delito penal, sino civil, lo que requería un procedimiento distinto.

Otra de las novedades es la petición para la incursión en el censo de Presa de la Tierra. Y es que la Comunidad de Regantes ha vuelto a anunciar su padrón, como cada año, en el BOE, un trámite que la asociación aprovecha para pedir, una vez más, a los propietarios de huertos y fincas que soliciten su inclusión en el riego, con el fin de revertir su exclusión del listado a causa de la modernización del sistema de riego. Según explica Catalán, en ese padrón «no aparecen todas las fincas urbanas» y la intención de esta agrupación es seguir insistiendo para que los huertos del Órbigo se puedan regar, una postura que ya quedó patente este verano con sus protestas, que consiguieron un notable respaldo popular.

Sin embargo, hasta la fecha sus reclamaciones no han sido escuchadas. «La Presa de la Tierra pasa olímpicamente de todo», señala catalán, quien añade que ya el año pasado «bastantes personas presentaron un escrito para pedir su inclusión en el censo», aunque sin éxito.

Protestas

De esta forma, el responsable de la asociación cree que «seguramente tengamos que hacer algún acto de protesta» durante los próximos meses de cara a continuar haciendo fuerza para poner fin a una situación que ya consideran insostenible.

Entre los actios que tiene previstos para las próximas semanas, además de la valoración de pedir daños y perjuicios, está un ponencia en el Instituto Leonés de Cultura (ILC) el próximo 29 de abril en la que defenderán nuevamente el riego de los huertos. En su intervención también abordarán la historia de la Presa de la Tierra, así como su historia y patrimonio. Además, expondrán un manifiesto y solicitarán adhesión de firmas al mismo. En él, defienden las prácticas tradicionales de riego y apuestan por «proteger los cauces y presas que discurren por nuestros pueblos desde tiempos inmemoriales», por lo que argumentan que «la modernización del riego de fincas es compatible con el riego de los huertos que están en zonas urbanas y del paso de agua por las presas históricas que cruzan nuestros pueblos».