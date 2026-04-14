Santa María del Páramo inaugura la exposición “Entre el Órbigo y el Esla”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado viernes día 10 de abril de 2026 se inauguró la exposición “Entre el Órbigo y el Esla” en la Sala de Exposiciones “Óscar García Prieto” de Santa María del Páramo, una exposición de acuarelas de Juan Ramón Alves, a la que acudió la alcaldesa Alicia Gallego González.

Juan Ramón Alves Fernández, nace en León en 1969, desde su infancia siempre tuvo interés por el mundo de la pintura. Autodidacta en sus inicios, se ha ido perfeccionando en el difícil arte de la acuarela.

Sus paisajes reflejan fielmente el lugar y el momento, donde a él le gusta decir, que quiso captar la luz y el color. Apasionado de su tierra León, busca la esencia en los lugares que visita.

Ha impartido talleres de acuarela plein air y en estudio, en diferentes lugares de España y ha sido finalista y ganador en varios certámenes de pintura rápida.

El pasado domingo el artista realizó una charla-demostración de acuarela, pintando en directo “Los símbolos del primer equilibrista”.

La exposición de Juan Ramón Alves se podrá visitar desde el viernes 10 hasta el domingo 26 de abril 2026. El horario de la sala es, viernes y sábados de 19.00 a 21.00 horas y domingos de 1200 a 14.00 horas.