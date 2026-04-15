La SAT Lúpulos de León se disuelve y deja al cultivo más cerca de la desaparición

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Lúpulos de León se disuelve. Así lo acordaron los socios en una reunión celebrada el pasado 23 de marzo en la que se decidió poner punto y final a la agrupación, que se dedicaba sobre todo a la comercialización del cultivo, pero que se había quedado sin razón de ser desde que en el 2024 la comercializadora Hopsteiner estableció de forma unilateral los contratos individuales con los cultivadores, dejando a un lado las negociaciones grupales.

Una mala noticia a un sector ya tocado en los últimos años y sumido en una reconversión varietal que ha llevado a algunos cultivadores a abandonar ante la falta de rentabilidad.

«La continuidad de Lúpulos de León era inviable porque la finalidad era la comercialización del lúpulo de los socios y eso ya no se hacía; si no se conercializa no tiene sentido», explica su presidente, Alberto Martínez. Esta agrupación gestionaba los contratos colectivos hasta su actual disolución como tarea organizativa de los socios y contaba con dos trabajadores. Ahora quedará sólo la APA, que es la rama que gestiona los temas relacionados con subvenciones o el uso de fitosanitarios y que funciona como una cooperativa. «No es una buena noticia para el lúpulo, desde luego», comenta Martínez, quien explica que antes se podía hacer fuerza «pero ahora cada uno va por libre».

ACCIONES PENDIENTES

Ahora falta dilucidar qué pasará con el 20% de acciones que Lúpulos de León tiene en Hospteiner. Los estatutos establecen que el primer paso con el telón de fondo de la disolución es ofrecer el porcentaje de participación a la matriz de la comercializadora, ubicada en Estados Unidos. Ésta tiene un plazo de un mes para dar respuesta a la propuesta y, en el caso de que sea negativa, Lúpulos de León podría entonces ofrecer sus acciones a otros interesados. De momento, según explica Martínez, ha habido algún contacto con la comercializadora con sede en Villanueva de Carrizo sin que se haya decidido ninguna solución.

La SAT Lúpulos de León comenzó a funcionar como SAT entre finales de los años 70 y principios de los 80 y de ella forman parte alrededor de 120 lupuleros.