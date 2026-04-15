Diario de León

La SAT Lúpulos de León se disuelve y deja al cultivo más cerca de la desaparición

Los socios deciden que su continuidad es inviable tras imponer Hopsteiner contratos individuales

La comarca del Órbigo es la principal zona productora de lúpulo del país, con un 90% de la producción nacional.

La comarca del Órbigo es la principal zona productora de lúpulo del país, con un 90% de la producción nacional.VIRGINIA MORÁN

Ana Gil
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Ana GilRedactora
León

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La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Lúpulos de León se disuelve. Así lo acordaron los socios en una reunión celebrada el pasado 23 de marzo en la que se decidió poner punto y final a la agrupación, que se dedicaba sobre todo a la comercialización del cultivo, pero que se había quedado sin razón de ser desde que en el 2024 la comercializadora Hopsteiner estableció de forma unilateral los contratos individuales con los cultivadores, dejando a un lado las negociaciones grupales.

Una mala noticia a un sector ya tocado en los últimos años y sumido en una reconversión varietal que ha llevado a algunos cultivadores a abandonar ante la falta de rentabilidad.

«La continuidad de Lúpulos de León era inviable porque la finalidad era la comercialización del lúpulo de los socios y eso ya no se hacía; si no se conercializa no tiene sentido», explica su presidente, Alberto Martínez. Esta agrupación gestionaba los contratos colectivos hasta su actual disolución como tarea organizativa de los socios y contaba con dos trabajadores. Ahora quedará sólo la APA, que es la rama que gestiona los temas relacionados con subvenciones o el uso de fitosanitarios y que funciona como una cooperativa. «No es una buena noticia para el lúpulo, desde luego», comenta Martínez, quien explica que antes se podía hacer fuerza «pero ahora cada uno va por libre».

ACCIONES PENDIENTES

Ahora falta dilucidar qué pasará con el 20% de acciones que Lúpulos de León tiene en Hospteiner. Los estatutos establecen que el primer paso con el telón de fondo de la disolución es ofrecer el porcentaje de participación a la matriz de la comercializadora, ubicada en Estados Unidos. Ésta tiene un plazo de un mes para dar respuesta a la propuesta y, en el caso de que sea negativa, Lúpulos de León podría entonces ofrecer sus acciones a otros interesados. De momento, según explica Martínez, ha habido algún contacto con la comercializadora con sede en Villanueva de Carrizo sin que se haya decidido ninguna solución.

La SAT Lúpulos de León comenzó a funcionar como SAT entre finales de los años 70 y principios de los 80 y de ella forman parte alrededor de 120 lupuleros.

La globalización arrastra el mal momento del lúpulo mundial

La situación del cultivo que se vive en España, donde el 90% de la producción se desarrolla en la provincia leonesa es solo una muestra de lo que ocurre en Alemania y Estados Unidos, los países con más tirón en el cultivo. El bajón que se ha registrado en el consumo, que ronda el 10%, se ha sumado a los estragos causados por la guerra de Ucrania y a la subida de precios en combustibles y fertilizantes. «Es una consecuencia de que estamos globalizados y eso que España tiene muy poco lúpulo en comparación con Alemania o Estados Unidos», argumenta el presidente de Lúpulos de León.
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