Una colisión entre dos camiones deja un herido en Santas Martas

Un accidente de tráfico registrado este mediodía en la autovía A-231 ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia en la provincia de León. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 18, en sentido Burgos, dentro del término municipal de Santas Martas.

El aviso se ha recibido a las 12.34 horas, cuando se ha alertado de la colisión de un camión contra otro que se encontraba parado en la calzada. Tras la llamada, se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico para que se hiciera cargo de la regulación de la circulación y de las diligencias correspondientes.

Como consecuencia del impacto, se ha solicitado asistencia sanitaria para un varón de aproximadamente 50 años que presentaba mareo en el lugar del accidente. Hasta el punto se ha movilizado a Emergencias Sanitarias - Sacyl para valorar y atender al afectado.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del herido ni sobre posibles afecciones al tráfico en la zona.