CHD anuncia una campaña de riego sin restricciones

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La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) afronta la campaña de riego de 2026 sin restricciones, con dotaciones de agua similares a las del año pasado y con dotaciones que alcanzan máximos en toda la demarcación, según ha destacado este miércoles el Órgano de cuenca que ha informado de que los embalses están en estos momentos por encima del 88,1 por ciento de su capacidad.

La CHD ha explicado que la campaña de riego en la cuenca del Duero —se desarrolla entre el 1 de abril y el 30 de septiembre— ha comenzado «con buenas perspectivas» ya que las reservas en la cuenca están más de cinco puntos por encima de la media de la década aunque dos menos que hace un año.

La Confederación ha informado además de que todos los sistemas de explotación presentan una situación «bastante homogénea» por lo que no se prevén «ningún tipo de problemas, siempre pendientes de la meteorología de los próximos meses».

Las mismas fuentes han explicado que, una vez finalizadas las doce juntas de explotación para coordinar la atención a las demandas de abastecimiento y de riego en esta campaña, la Comisión de Desembalse analizará la propuesta de volumen mínimo de cada embalse a conservar al final de la campaña.

La Comisión de Desembalse es la encargada de señalar para cada ejercicio hídrico el régimen de llenado y vaciado de los embalses en función de los distintos usos demandado; y está constituida por representantes de las administraciones central, local y autonómica; junto a responsables de «Red Eléctrica Española, S.A.» y representantes de los usuarios afectados.

Las propuestas de los usuarios en cada sistema de explotación contemplan una asignación máxima de 6.250 metros cúbicos por hectárea en Tera; 6.000 en Pisuerga-Bajo Duero, Tormes, Órbigo, Porma, Alto Duero, Esla y Águeda; 5.000 en Carrión y Arlanzón; 4.950 en Adaja y 4.000 en Tuerto. Por último, la CHD ha destacado que la primera ronda de las doce juntas de explotación, celebrada entre el 10 de marzo y el 13 de abril, se ha desarrollado «con total normalidad» y «en un escenario favorable en cuanto a la disponibilidad de agua».