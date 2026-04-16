El Espacio Joven de Valencia de Don Juan reabre hoy sus puertas con actividades hasta junio

Plaza Mayor de Valencia de Don Juan, con la iglesia y el Ayuntamiento al fondo. JESÚS F. SALVADORES

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Espacio Joven de Valencia de Don Juan reabre sus puertas este jueves 16 de abril y permanecerá en funcionamiento hasta el próximo 21 de junio, recuperando su papel como lugar de referencia para el ocio, la formación y la participación juvenil en el municipio.

El centro, dependiente del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, ofrecerá un horario adaptado para facilitar la asistencia de los jóvenes. Así, abrirá los jueves de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los viernes, sábados y domingos ampliará su actividad de 17.00 a 22.00 horas.

El Espacio Joven está concebido como un entorno en el que se fomenta el entretenimiento, el ocio saludable, la información y la comunicación entre jóvenes, además de impulsar la producción cultural y el asociacionismo juvenil. Su objetivo es favorecer el desarrollo integral de los usuarios, promoviendo valores de convivencia, creatividad y participación activa.

Podrán acceder todos los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años, siempre que formalicen previamente su inscripción en el Ayuntamiento.

Entre los derechos de los usuarios se encuentra el uso de las instalaciones y servicios, la participación en las actividades programadas y el acceso a la información. Además, el centro promueve un modelo participativo, permitiendo a los jóvenes proponer ideas, proyectos y actividades que contribuyan al beneficio del colectivo juvenil.

También se garantiza un trato respetuoso entre todos los asistentes, fomentando un ambiente inclusivo y de convivencia positiva.

Para asegurar el correcto uso del espacio, el reglamento establece una serie de deberes para los usuarios. Entre ellos, destacan el cuidado de las instalaciones y del material, el mantenimiento del orden y la limpieza, así como el respeto hacia el resto de participantes y hacia los responsables del centro.

Asimismo, se prohíbe fumar o consumir alcohol y sustancias tóxicas dentro del recinto.