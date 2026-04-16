La Diputación debe ajustar 16 M€ por incumplir la Regla de Gasto de 2025

La Diputación de León abordará este viernes un importante ajuste presupuestario tras constatar el incumplimiento de la Regla de Gasto en el marco del Plan Económico Financiero 2025-2026. Así lo determinó este jueves la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación y Desarrollo Económico que ha puesto sobre la mesa la adopción de una serie de medidas correctoras que pasan por la declaración de no disponibilidad de créditos por un importe total de 15.879.769,01 euros, una decisión que deberá ser ratificada en el pleno extraordinario y urgente convocado para este viernes.

Según se recoge en el dictamen, el incumplimiento no obedece a una falta real de liquidez, sino a un desfase técnico derivado de la gestión contable, que ha provocado que la institución provincial haya superado el límite de gasto permitido por la normativa vigente, lo que obliga a aplicar medidas inmediatas para reconducir la situación. La Regla de Gasto, uno de los pilares del control financiero de las administraciones públicas, impide incrementar el gasto por encima de determinados márgenes, incluso en contextos de superávit.

Como respuesta, la comisión ha acordado «congelar» partidas presupuestarias ya aprobadas, impidiendo su utilización. Esta declaración de no disponibilidad afecta a diversas áreas de gestión, como es el caso de las inversiones previstas en polígonos industriales, por valor de un millón de euros, renovación de las instalaciones en la estación invernal de San Isidro, por 1.400.000 euros, otros 400.000 para la de Leitariegos, y 150.000 euros para promocionar la cueva de Valporquero. También se verá «congelado» el importe destinado al plan de depuradoras suscrito con la Junta de Castilla y León, que asciende 1.500.000 euros, así como las obras por más de 200.000 euros previstas en la reforma de Cosamai, entre otras importantes partidas.

Durante la comisión, el diputado David Fernández del PP votó a favor del dictamen, aunque planteó la alternativa de utilizar remanentes de crédito para cubrir necesidades provinciales sin recurrir exclusivamente al recorte de disponibilidad.

El acuerdo final será remitido a la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, que ejerce funciones de tutela financiera sobre las entidades locales, como paso previo a su plena efectividad.

El pleno extraordinario de este viernes no solo abordará este ajuste, sino también la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de 2025 de varios organismos dependientes, como el Instituto Leonés de Cultura, el Consorcio para la Promoción del Aeropuerto de León, el Patronato Provincial de Turismo y la AECT León-Bragança, además del informe de estabilidad presupuestaria de la Diputación.