Dorado carga contra el “corsé” de la Regla de Gasto en una institución con deuda cero

La Diputación de León ha aprobado este viernes en pleno extraordinario, por unanimidad de todos los grupos políticos, la adopción de medidas urgentes para corregir el incumplimiento de la Regla de Gasto en el marco del Plan Económico Financiero 2025-2026. El ajuste asciende a un total de 15.879.769,01 euros mediante la declaración de no disponibilidad de créditos actualmente consignados en el presupuesto.

En el turno de intervenciones, el portavoz del PSOE, Santiago Dorado, criticó la normativa estatal, a la que calificó como un “corsé” para administraciones saneadas como la institución provincial leonesa. “Estamos acostumbrados a tener que defender que gastamos poco y, sin embargo, la normativa nos dice que gastamos más de lo debido”, señaló, subrayando la paradoja que supone la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria en una entidad con deuda cero.

Dorado cuestionó la vigencia de una norma que, a su juicio, tenía sentido en contextos de endeudamiento generalizado, pero que hoy limita la autonomía local. En este sentido, defendió que la regla de gasto “impide a alcaldes y responsables públicos gestionar los recursos conforme estimen conveniente”, además de “inducir a error al equiparar gasto con despilfarro”. Para el portavoz socialista, esta limitación debería entenderse más bien como “un límite a la inversión en el bienestar de los ciudadanos y en las infraestructuras”.

Asimismo, insistió en que la estabilidad financiera, en una situación de deuda cero como la de la Diputación, debería ser “una herramienta para el progreso” y no un freno al desarrollo de la provincia. Pese a las críticas, Dorado reconoció el carácter obligatorio de la medida y explicó que la declaración de no disponibilidad afecta a partidas sin compromisos de gasto, que podrían recuperarse en el futuro con cargo al remanente de tesorería. Finalmente, agradeció el respaldo del resto de grupos.

Por parte del Partido Popular, su portavoz David Fernández anunció también el voto favorable de su grupo, aunque reclamó agilidad para revertir la situación. Fernández incidió en la necesidad de que, “en cuanto sea posible”, las partidas bloqueadas puedan reactivarse, especialmente aquellas vinculadas a polígonos industriales o a la mejora de la eficiencia energética. “Para que se puedan ir desarrollando todos estos planes previstos”, subrayó.

En una línea similar, el portavoz de la UPL, Valentín Martínez, mostró su apoyo al acuerdo, aunque trasladó su preocupación por la lentitud en la tramitación de este tipo de medidas. Martínez pidió mayor rapidez para garantizar la puesta en marcha de actuaciones “de funcionamiento esencial”, especialmente en beneficio de los ayuntamientos, que consideró el eje central de la labor de la Diputación.

Por último, el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, justificó el respaldo de su grupo en el carácter obligatorio del ajuste. Señaló que, tras revisar el expediente, se constata que las partidas no se perderán definitivamente, ya que podrán recuperarse cuando exista disponibilidad de remanente. “Es ley, es norma”, concluyó, confirmando el voto favorable.

El acuerdo, adoptado con el consenso de todas las formaciones, permitirá a la institución provincial cumplir con las exigencias legales de estabilidad presupuestaria, aunque con un debate de fondo abierto sobre la adecuación de estas reglas a la realidad financiera de administraciones con cuentas saneadas.