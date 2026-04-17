Un camionero herido tras volcar con su vehículo en la A-6 a la altura de Villagatón

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico movilizó en la tarde de hoy a los servicios de emergencia tras el vuelco de un camión en la autovía A-6. El incidente se registró exactamente a las 17:14 horas en el kilómetro 347 de la citada vía, dentro del término municipal de Villagatón. El vehículo circulaba en sentido La Coruña cuando, por causas que aún se están investigando, perdió el control y terminó volcando sobre la calzada.

Tras recibir el aviso del siniestro, el centro de emergencias coordinó una respuesta inmediata que incluyó a la Guardia Civil de Tráfico de León, al personal sanitario de Sacyl y a los bomberos de la Diputación de León. La principal preocupación inicial era el estado del conductor y la posibilidad de que hubiera quedado atrapado mecánicamente en el interior de la cabina debido al impacto.

Sin embargo, a la llegada de la Guardia Civil al lugar de los hechos, los agentes informaron de que no era necesaria la intervención de los bomberos para tareas de excarcelación. El conductor, un varón de aproximadamente 60 años de edad, había conseguido abandonar el vehículo por sus propios medios. A pesar de haber resultado herido, su capacidad para salir del camión facilitó las labores de asistencia inicial.

El personal sanitario desplazado hasta el punto del accidente atendió al transportista en el lugar para valorar la gravedad de sus lesiones. Mientras tanto, las patrullas de tráfico trabajaron en la señalización de la zona para garantizar la seguridad del resto de usuarios de la autovía y gestionar las posibles retenciones derivadas del siniestro en el carril afectado.