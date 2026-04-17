Santa María del Páramo rinde homenaje a la guardia civil “Trini” tras más de 36 años de servicio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha rendido homenaje a Trinidad “Trini”, agente de la Guardia Civil destinada durante más de 25 años en el puesto de la localidad, con motivo de su retirada del servicio tras una trayectoria ejemplar de 36 años de dedicación.

Trini formó parte de la segunda promoción de mujeres de la Guardia Civil, incorporándose al Cuerpo en el año 1990. A lo largo de su carrera profesional prestó servicio en distintas provincias, hasta que en el año 2000 llegó a Santa María del Páramo, donde desde entonces se convirtió en una paramesa más.

Durante más de dos décadas, Trini ha desarrollado su labor con profesionalidad, cercanía y compromiso, ganándose el cariño, el respeto y el reconocimiento de los vecinos de Santa María del Páramo y de toda la comarca.

Con este homenaje, el Ayuntamiento ha querido expresar públicamente su agradecimiento por los servicios prestados durante toda su trayectoria profesional y, especialmente, por su trabajo en beneficio de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos del municipio y de la comarca.

Desde el Consistorio se ha destacado la importante labor desempeñada por Trini durante todos estos años, así como su vocación de servicio y su implicación con la vida del municipio.

“Trini deja una huella imborrable en Santa María del Páramo. Su cercanía, dedicación y entrega han sido fundamentales para la seguridad y la convivencia de nuestro pueblo y de toda la comarca”, ha señalado la alcaldesa, Alicia Gallego.

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo le desea una feliz y merecida nueva etapa, agradeciéndole profundamente su compromiso y dedicación durante todos estos años.