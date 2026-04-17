Diego se reúne con los alcaldes de Turcia y Prioro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha mantenido recientemente varios encuentros con alcaldes de la provincia para tratar distintos asuntos de interés vinculados al medio rural y a proyectos municipales en marcha.

En una de las reuniones, recibió al alcalde de Turcia, José Luis Casares, con quien se abordó la propuesta de creación de un centro de día para personas mayores en el municipio. En este encuentro participaron también responsables de los servicios de Movilidad y de Servicios Sociales, que orientaron al regidor sobre los trámites administrativos necesarios para impulsar el proyecto.

Asimismo, el delegado territorial se reunió con el alcalde de Prioro, Manuel Herrero, para tratar diversas actuaciones de mejora en el municipio. Entre los asuntos abordados destacan la segunda fase de la redacción del proyecto de mejora de la carretera LE-234 entre Prioro y el Puerto del Pando, así como la continuación de las obras de la depuradora local.

Colaboración

Estos encuentros forman parte de la colaboración habitual entre la administración autonómica y los ayuntamientos leoneses para el desarrollo de infraestructuras y servicios en el ámbito rural.