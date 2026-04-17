Alto Bernesga refueza la participación renovando su Consejo Ciudadano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga dio un nuevo impulso a su modelo de gestión participativa con la celebración, en la tarde del jueves, de una reunión del Consejo de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, un encuentro enmarcado en el proceso de renovación de este órgano consultivo clave para la implicación de la población local en el presente y futuro del territorio.

La sesión reunió a una veintena de representantes de asociaciones, juntas vecinales y del tejido económico y empresarial de los municipios de La Pola de Gordón y Villamanín. Todos ellos coincidieron en destacar la importancia de reforzar este espacio de participación como herramienta fundamental para el desarrollo equilibrado y sostenible del Alto Bernesga, así como para mejorar la coordinación entre los distintos agentes sociales y económicos del territorio.

Durante el encuentro se abordó de manera específica la renovación y actualización del Consejo de Participación Ciudadana, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales de la Reserva de la Biosfera y a los nuevos retos de gestión del territorio. En este sentido, los asistentes acordaron impulsar una estructura más dinámica y representativa, capaz de canalizar de forma efectiva las aportaciones de la ciudadanía.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la aprobación por unanimidad del nuevo reglamento que regirá el funcionamiento del Consejo. Este documento refuerza principios fundamentales como la participación activa, la transparencia en la toma de decisiones y la cooperación entre los distintos sectores implicados, consolidando así un marco normativo que pretende dar mayor estabilidad y eficacia al órgano.

El Consejo de Participación Ciudadana es un órgano de carácter consultivo cuya finalidad es servir de cauce de comunicación entre la población y la gestión de la Reserva de la Biosfera. Su papel resulta esencial en el impulso de un modelo en el que la ciudadanía no solo sea informada, sino que participe de forma directa en la definición de estrategias, el seguimiento de actuaciones y la propuesta de iniciativas orientadas al desarrollo sostenible.

Un espacio plural

Este órgano está integrado por representantes de juntas vecinales, asociaciones de carácter social, cultural y ambiental, así como por el tejido económico y empresarial, lo que garantiza una representación plural y equilibrada de los distintos sectores del territorio. De este modo, se configura como un espacio estable de diálogo, consenso y construcción colectiva en torno a las políticas de conservación del patrimonio del Alto Bernesga.