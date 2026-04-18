Villadangos afronta el envecimiento en la zona rural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Villadangos del Páramo acogió este viernes la apertura de las jornadas «Ser Mayor con Vida Propia», un espacio de reflexión y participación centrado en cómo afrontar el envejecimiento en el entorno rural, con la presencia del alcalde del municipio, Alejandro Barrera, y del vicepresidente segundo de la Diputación de León, Roberto Aller.

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Villadangos del Páramo y la Asociación Cirma —Círculo de Mayores—, forma parte la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las jornadas tienen como objetivo promover un modelo de envejecimiento basado en la autonomía, la participación social y la vida en comunidad.